Kloß im Hals

Die Nerven liegen blank: Filip bekommt einen Brief. Filip – einen Brief! Wie kann das sein? Die nächsten Seiten verbringt man kopfschüttelnd, da Filip es partout nicht schafft, den Brief zu öffnen. Ist nur ein Brief, Junge, denkt man. Doch wir kennen Filip nicht. Und David Albahari, den Autor von »Der Bruder« (Schöffling & Co., 2012) und zahlreicher anderer unbedingt lesenswerter Romane, womöglich auch nicht. Albahari ist ein Meister dunkler Psychologien. Nein, er w...