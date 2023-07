Westliche Intervention im Sahel gescheitert

Die Putschisten in Niger warnen vor einer militärischen Intervention fremder Staaten in ihrem Land. Vor einem für den gestrigen Sonntag angekündigten Treffen der 15 Länder umfassenden Westafrikanischen Wirtschaftsgemeinschaft (­ECOWAS) erklärte ein Sprecher der Militärjunta in Niamey, man wolle »die ECOWAS und andere Abenteurer« noch einmal »daran erinnern, dass wir fest entschlossen sind, unser Heimatland zu verteidigen«. Die ECOWAS wollte Sonntag in Abuja unter an...