Das Märchen vom Wohnberechtigungsschein

Es waren einmal ein junger Mann und eine junge Frau. Also jetzt nicht Jüngling und Jungfrau, sie hatten ja Kinder, jeder mindestens eins. Die waren doch der Grund, warum sie sich trafen, und zwar jeden Morgen, am Tor des Kindergartens. Da standen sie also, wenn sie die Rotzlöffel abgegeben hatten, und waren gar lieblich anzusehen. Die Gattin des Mannes war eine große Hexe, die kleine Katzen in dunkle Löcher steckte, frechen Kindern böse Prügel gab und aus dem Mund n...