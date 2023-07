Hitzewellen in den Ozeanen

Seit Juni herrschen in Teilen der Weltmeere für die Jahreszeit äußerst ungewöhnlich hohe Temperaturen. Derzeit liegt die Meeresoberflächentemperatur in Teilen des Mittelmeeres und der Karibik bei über 30 Grad. Halten solche Temperaturen länger an, so ist mit schwerwiegenden Konsequenzen für Fischerei und Aquakulturen und damit auch für die Welternährung zu rechnen.

Nach Angaben der UN-Landwirtschaftsorganisation FAO machten nämlich Meeresfrüchte aller Art im Jahr 20...