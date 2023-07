Marode Schulen überall

In vielen Schulen bröckelt der Putz, Dächer sind undicht, Wände feucht, die Fenster schließen nicht, die Toiletten sind unzumutbar, und die Technik in den Fachräumen funktioniert nicht. Die Klagen über die maroden Schulen sind in der BRD seit Jahren, wenn nicht Jahrzehnten ein Dauerthema. Im Mai demonstrierten in Köln rund 2.000 Schüler, Lehrer und Eltern gegen den desolaten Zustand eines Gymnasiums. Jetzt hat der Deutsche Lehrerverband mehr finanzielle Mittel für d...