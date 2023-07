Wortgefechte um Merz-Äußerungen

Es geht zu wie bei Hofe: Nachdem bereits im medialen Sommerloch die Äußerungen von Friedrich Merz zur Frage der Zusammenarbeit mit der AfD viele Schlagzeilen gefüllt hatten, haben sich am Dienstag weitere Stimmen zu Wort gemeldet, um ihren CDU-Vorsitzenden gegen Kritik zu verteidigen oder aber genau diese an ihm auszusprechen. So sei es »der Abschied vom Kurs der Mitte, mit dem die CDU fast 20 Jahre lang erfolgreich regiert hat«, erklärte der saarländische Exministe...