Explosionen der Gewalt

Schmerzvoll erinnern sich in diesen Tagen und Wochen die Angehörigen der tamilischen Minderheit in Sri Lanka an den »Schwarzen Juli«. 40 Jahre liegen die Pogrome zurück, die in der historischen Betrachtung zum Auslöser des Bürgerkriegs wurden, der bis zu seinem noch einmal besonders blutigen und brutalen Ende im Mai 2009 26 Jahre tobte, grob geschätzt 100.000 Menschen das Leben kostete und ganze Landstriche im umkämpften Norden und Osten der dem indischen Subkontine...