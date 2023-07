Mit den Füßen voran in die PDS

Ostermarsch 1990 in Nürnberg. Ich verteile Flugblätter und treffe einen toughen kurdischen Genossen, der ein Stalin-Abzeichen an der Jacke trägt. Ich: »Stalin?« Er: »Ja.« – »Warum?« – »Wer heute Stalin kritisiert, kritisiert morgen Lenin und übermorgen Marx! Zeig, was hast du da?« Es war der Aufruf zur Gründung einer »PDS-West«. Die Namen von fünf DKPisten standen darunter, so auch meiner. Das würde Ärger geben. Ich arbeitete damals beim lokalen Sender Radio F, den ...