Deutsche Metamorphosen

»Hanns Eisler ist heute weder Mainstream noch wirklich vergessen«, meinte der Direktor des Stadtgeschichtlichen Museums Leipzig am 6. Juli in seiner Rede zur Eröffnung der kleinen Ausstellung anlässlich des 125. Geburtstags des in Leipzig geborenen österreichischen Komponisten. Lange Zeit wollte man nach dem Ende der DDR von ihm in seiner Geburtsstadt nichts wissen. Die zu DDR-Zeiten angebrachte Gedenktafel an seinem Geburtshaus war bald entfernt worden. Der »Wegber...