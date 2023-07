Werktag unter Herthanern

Es wirkt fast so, als ob da jemand seine Truppen sammelt. 70, 80 Leute, vielleicht ein paar mehr, scharen sich am Seiteneingang der Verdi-Bundeszentrale in Berlin hinter dem, der vorangeht. »Hallo, wir sind von Hertha, wo lang zur Betriebsversammlung?« fragt der sportlich-dynamische Enddreißiger in zackigem Tonfall. Die hörbar zaghafte Stimme aus der gläsernen Empfangsbox antwortet: »Guten Tag, ja, Sie sind hier richtig, bitte rechts herum, Treppe runter, in den Aid...