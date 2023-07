Baerbock zu Gast beim Kapital

Und sind sie nicht willig, so braucht es – gutes Zureden: Am Mittwoch hat Bundesaußenministerin Annalena Baerbock (Bündnis 90/Die Grünen) ihre Sommertour durch deutsche Konzernzentralen fortgesetzt. Nachdem sie am Dienstag in Bonn bei der Deutschen Telekom hospitiert hatte, traf sich Baerbock tags darauf mit Vertretern der Deutschen Bank, der Commerzbank und der Unicredit-Hypovereinsbank sowie mit dem Chef von BASF.

Auch in der Leverkusener Zentrale des Chemiekonzer...