Götsch, Waalkes, Kind

Obwohl er seit über sechzig Jahren auf der Bühne und vor der Kamera steht, ist der Name Freimut Götsch nicht jedem Zuschauer geläufig. Anders sieht es mit Woody Allen aus oder mit Waldorf, dem weißhaarigen Kritiker mit Schnauzer in der Loge bei der »Muppet Show«, deren deutsche Stimme Götsch oft gewesen ist. Seit Jahrzehnten ist die Filmsynchronisation Götschs Berufung, und obwohl er am Sonntag 85 wird, hat er noch soviel zu tun, dass er im Synchronstudio glatt sein...