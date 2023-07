Grundrechte für Union enorme »Hürde«

Mit Demagogie auf AfD-Stimmenfang: Der Fraktionsgeschäftsführer der Union will das individuelle Recht auf Asyl abgeschafft sehen. In der Frankfurter Allgemeinen Zeitung vom Dienstag hat Thorsten Frei (CDU) Platz eingeräumt bekommen, um seinen Vorschlag für eine Neuordnung des Asylsystems in der Europäischen Union auszubreiten. Frei schwebt dabei eine »Institutsgarantie« vor. Jedes Jahr sollen demnach zwischen 300.000 und 400.000 schutzbedürftige Menschen aus Drittst...