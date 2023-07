Lenin im Spätverkauf

Im alten, frischgetünchten Intercity nach Krakow gab es Kotelett und eine Stunde Verspätung. Beides nicht so schlecht. Der Zug tuckerte vor sich hin, und in Schlesien wurde es der schwindsüchtigen Klimaanlage schwül. Die erste Schaffnerin war noch vorschriftsgemäß gekleidet, aber ihr Nachfolger, ein rundlicher, unrasierter Mann, kontrollierte ohne Uniformjacke und sprach dabei jeden Fahrgast in einer Tonlage an, als würde er ihm zum Tod der Großmutter sein Beileid a...