Headhunting – aber wo?

Wenn da nicht auch noch die Menschen wären bzw., wie es im Jargon bürgerlicher Ökonomen heißt, das Humankapital. Da lässt man mühsam für Dutzende Milliarden Euro gigantische Fabriken für Halbleiter aus dem Boden stampfen – und dann? Dann müssen auch noch Arbeitskräfte gefunden werden, die die kostspieligen Hightechfabriken am Laufen halten, hochqualifiziertes Personal in großer Zahl. Das Problem: In der Bundesrepublik herrscht gravierender Mangel an einschlägigen Sp...