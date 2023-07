Die größte Schlacht

Am 16. Juli 1943 war die »Operation Zitadelle« der faschistischen Wehrmacht in der Schlacht am Kursker Bogen elf Tage nach Beginn gescheitert. Am 17. Juli rückten starke Aufklärungsabteilungen der Roten Armee vor, am 18. Juli befahl das sowjetische Oberkommando den Übergang zur Gegenoffensive. Schukow schreibt dazu:

Der grundlegende Plan unserer Gegenoffensive, schon im Mai ausgearbeitet und vom Obersten Befehlshaber bestätigt, wurde im Laufe der Verteidigungsschlac...