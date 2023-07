Liebe auf den ersten Blick

Schon lange hatte ihn die Krankheit am Auftreten gehindert: Ernst-Ludwig »Luten« Petrowsky, einer der weltweit einflussreichsten deutschen Jazzmusiker, ist am Montag in Berlin gestorben. Das bestätigte seine Frau, die Sängerin Uschi Brüning, am Dienstag. Petrowsky spielte Saxophon, Klarinette und Flöte, zusammen mit Brüning war er eine Instanz der Free-Jazz-Szene der DDR, dann der Bundesrepublik. »Wenn oft vom sogenannten DDR-Free-Jazz gesprochen wird, ist dieser oh...