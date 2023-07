»Pimmel-Gate« bei Polizei

Machtmissbrauch durch die Polizei, Machtmissbrauch innerhalb der Polizei. Baden-Württembergs ranghöchster Polizist Andreas Renner ist am Freitag vom Vorwurf der sexuellen Nötigung aus Mangel an Beweisen freigesprochen worden. Das entschieden die Richter am Landgericht Stuttgart, da der angeklagte Fall »nicht aufklärbar« sei.

Nach einem »Personalgespräch«, bei dem Sekt getrunken wurde, lud der nun suspendierte Renner seine Kollegin, die in den gehobenen Dienst aufste...