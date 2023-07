Geld und Schuld

Im Geld steckt neben viel Analem auch die Sünde und die Schuld (engl.: guilt). Das Christentum mit seiner Urschuldverschreibung hat bis in die frühe Neuzeit den Zins verboten, Jesus hat die Händler aus dem Tempel vertrieben. Im Knausern, Schachern, Horten, Mehren ist also ein alter Tabubruch verborgen. Midas hat seinem Wunsch gemäß alles in Gold verwandelt, was er anfasste, und wäre beinah darüber verhungert. Da sollte etwas klingeln.

In der nun erreichten Phase des...