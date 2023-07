Finale Fristen bei Wohnraumkosten

Vieles hängt an Fristen, auch bei Mietenfragen. Der Bundesgerichtshof (BGH) in Karlsruhe, exakt der für Mietrecht zuständige VIII. Zivilsenat, hat am Mittwoch entschieden und die Fristen der Mieter bei Auskunftsansprüchen gegenüber Vermietern neu geregelt. Ein Grundsatzurteil.

Das besagt was? Die dreijährige Frist beginnt nicht bereits mit Abschluss des Mietvertrags, sondern erst, wenn seitens des zur Miete Wohnenden Auskünfte beispielsweise vom Immobilienunternehme...