Aus dem Geist der Musik

Der Stoff, aus dem die Träume sind: Eine Gitarre, die man am Lagerfeuer auf Zeltplätzen spielt, dazu singt und bewundert wird. Dann irgendwann auf der Bühne stehen, Augen und Ohren der Menge auf einen gerichtet. Deshalb wurde geübt. Am Gymnasium erst mit der Schülerband, danach bei Proben im besetzten Haus, das Abi in der Tasche. Und dann war er aus, der Traum.

Aber es gibt das Orwohaus. Hier proben in Berlin-Marzahn auf sechs Etagen über hundert Bands aller Stilric...