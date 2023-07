Von wegen Götter in Rot

Am Ende standen wir bedröppelt in der Lehrschwimmhalle. Ein Dutzend Kerle zwischen 20 und 70 nach der bestandenen Prüfung zum »Deutschen Rettungsschwimmabzeichen Silber«. Eingeladen hatten die Berliner Bäderbetriebe auf der Suche nach Personal für die Sommersaison in den Freibädern. Nun hofften einige, einen Arbeitsvertrag angeboten zu bekommen. Einstiegsgehalt brutto Vollzeit: 2.200 Euro. Bei ihm müssten netto gut 1.800 übrig bleiben, hatte einer ausgerechnet. Zur ...