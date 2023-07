Warnung vor heißem Herbst

Der Süden sollte am Montag folgen. Gegen die unter der galoppierenden Inflation steigenden Lebenshaltungskosten hatten bereits am Freitag die Metallarbeiter in den Fabriken des Nordens – im Aostatal, im Piemont, Ligurien, der Lombardei, Trentino-Südtirol, Venetien, Friaul-Julisch Venetien, Emilia-Romagna, der Toskana und den Marken – in einen vierstündigen Proteststreik die Arbeit niedergelegt. Arbeiter hätten seit Beginn der ersten Schicht »die Arme verschränkt, di...