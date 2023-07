Auf der »Grünen Woche« warb die Landjugend ein paar Mal mit einem Buswartehäuschen. Das ist insofern sinnvoll, als die Buswartehäuschen in den Dörfern oft Treffpunkte der dort lebenden Jugendlichen sind. Wenn tatsächlich mal ein Bus kommt (in manchen Dörfern nur zweimal am Tag), dann nimmt er zwar nicht sie, aber ihr Fernweh mit. Im Zeit-Magazin wurden einmal ausführlich Jugendliche interviewt, die an den Bushaltestellen einiger schleswig-holsteinischer Dörfer abhin...