Der unerhörte Flugapparat

1

Nicht mehr standen die Menschen vor den Sehnsuchtstrichtern, aus denen ihnen ihre Träume und Wünsche entgegengeklungen waren. Auch nicht warteten sie in Schlangen an den Schaltern der Schlafapotheken auf die Schlummermittel für ihre selig erkaufte Ruhe. Sie waren in jenem tiefen und seltsamen Stadium des ruhenden Wachens begriffen, in dem nichts und niemand sie mehr störte. Sie blieben stehen, sobald sich der natürliche Schlaf ereignete. Auf den Bürgersteigen, vor...