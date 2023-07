Akuter Ärztemangel

Reizhusten, Migräne, Magendarmturbulenzen; Symptome, bei denen man einen Arzt aufsucht. Für gewöhnlich. Nur, in einigen sachsen-anhaltinischen Regionen, besonders in der Altmark rund um Stendal, wird das immer schwieriger. Der Grund: Haus- und Fachärzte fehlen. Die ärztliche Unterversorgung drohe sich zu verstetigen, sagte Nicole Anger (Die Linke), gesundheitspolitische Sprecherin ihrer Fraktion im Landtag von Sachsen-Anhalt, am Freitag zu jW. Sie verwies zu ihrer P...