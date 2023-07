»Einfluss der Rechten auf Politik wird schwächer«

Premier Fumio Kishida will die japanischen Selbstverteidigungskräfte stärken und die Atomkraft ausbauen. Die Rechte in Japan sollte eigentlich in Hochstimmung sein.

Kishida ist kein Mann der Rechten, wie es Abe war, der eine rechte Agenda besaß. Der neue Premier will sich bloß keine Feinde in seiner Liberaldemokratischen Partei, LDP, machen. Der Einfluss der Rechten auf die japanische Politik wird schwächer, insgesamt nimmt die Rechte zahlenmäßig ab.

Woher kommt das...