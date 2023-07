Freudenberg, Lisewski

Zwei große Sehnsuchtsorte gibt es für Nina Freudenberg: Königsberg (heute Kaliningrad), wo sie am Sonnabend vor 90 Jahren geboren wurde und aufwuchs, und Kuba, wo sie in den 70er Jahren viele Monate lebte und drei Filme drehte. »Soy Pionero en Cuba« (1977) beispielsweise erzählt, wie der Fischerjunge Antonio und das Mädchen Noreima leben, hat stimmungsvolle Sequenzen vom Familienleben und lässt die Erwartung auf die Bildungschancen im neuen Kuba aufleben. In all ihr...