Der lange Weg zur Fachkraft. Berlin sucht Rettungsschwimmer, ein Selbstversuch

Nach den 300 Metern sollen wir die Kleidung im Wasser ausziehen und an Land werfen. Hosen und Oberteile klatschen an den Beckenrand. Was noch ins Wasser hängt, wird vom Ausbilder mit den Füßen zurückgeschoben: »Ihr müsst sie richtig auswringen, dann fliegen sie besser!« – »Hab’ ich doch gemacht …« Japsend wuchtet der junge Kraftsportler das nasse Zeug nach draußen. Strenggenommen, war er zu nah am Rand, aber der Ausbilder drückt ein Auge zu, und der muskelbepackte K...