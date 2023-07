Die große Wende im Osten

Vor 80 Jahren trug sich die »Schlacht von Kursk« zu. Das Angriffsunternehmen (Tarnname »Zitadelle«) gilt als letzte deutsche Großoffensive im Krieg gegen die Sowjetunion und fand in der Zeit vom 5. bis zum 16. Juli 1943 statt. Aus diesem Anlass veröffentlichen wir einen Beitrag zum Kriegsjahr 1943 des am 21. Juni 2016 verstorbenen Historikers Dietrich Eichholtz, der am 15. Januar 2013 auf diesen Seiten erschien. (jW)

Die Niederlage der Wehrmacht in Stalingrad im Win...