Drei Pflaster Fentanyl

Das Schmerzmittel Fentanyl ist bis zu 50mal stärker als Heroin. In den USA ­verschrieben Ärzte das Medikament massenhaft, was ihnen, Vermittlern und Pharmakonzernen große Gewinne brachte. Hunderttausende starben dort bereits im Zuge der Opiumkrise. Eine Form des Konsums sind ­Pflaster, die den Wirkstoff nach und nach an den Körper abgeben. Der österreichische Ermittler Gedeon ­Winter (Nicholas Ofczarek) heftet sich in der TV-Serie »Der Pass« statt der empfohlenen Do...