Nichts gelernt

Endlich ist es wieder machbar: Anno 2023 können deutsche Polizisten auf offener Straße ohne medialen Aufschrei Juden verprügeln und wie Schwerverbrecher in Handschellen abführen. Alles im Namen des Antiantisemitismus, versteht sich. So geschehen auf einer von der »Jüdischen Stimme für gerechten Frieden in Nahost« organisierten Demo Mitte ...