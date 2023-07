Asparagus maximus

Ein Ort. Ein Ort in der Öffentlichkeit. Ein Raum, weit, in dem sich Menschen abseits von zweidimensionalen Bildschirmen begegnen, ein Raum, der sie zu fassen weiß mit all ihren Schweißdrüsen und Talgtaschen, mit ihren raschelnden Kapuzen und klackenden Armreifen, mit ihren fiepsenden, melodischen, hallenden Stimmen. Ein Raum, in dem trotz Lockdown die Mittfünfzigerin mit schlohweißem, adrett gelegten Haar auf den Alten mit Schiebermütze und dunkelblauer Stofftasche ...