Rechnung ohne Wirt gemacht

Am 4. Juli 1943 begann die Schlacht im Kursker Bogen – Wehrmachtsdeckname »Unternehmen Zitadelle« – mit ersten Kämpfen. In ihrem Verlauf fand in der Nähe des Dorfes Prochorowka am 12. Juli 1943 die größte Panzerschlacht der Geschichte statt. Am 16. Juli war der deutsche Plan gescheitert, und die Rote Armee ging zum Gegenangriff über. Am 23. August 1943 befreite sie Charkow. Der Marschall der Sowjetunion Georgi Konstantinowitsch Schukow schrieb darüber in seinen Erin...