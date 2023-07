Anno … 27. Woche

1898, 7. Juli: US-Senat und Repräsentantenhauses verabschieden eine gemeinsame Entschließung bezüglich der Annexion der pazifischen Inselkette Hawaii. Da sich die USA seit April mit Spanien im Krieg um den Einfluss in der Karibik sowie in Südostasien befinden, kommt Hawaii eine besondere strategische Bedeutung zu. Der formelle Akt der Annexion findet am 12. August 1898 statt. Die Machtübernahme stößt bei vielen Einheimischen auf Widerstand. Die USA nutzen die Insel ...