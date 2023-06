Futurama

Das merkwürdige Verhalten geschlechtsreifer Krustentiere zur Paarungszeit

Bei Erich Fromm heißt es: »Es gibt kaum eine Aktivität, kaum ein Unterfangen, das mit so ungeheuren Hoffnungen und Erwartungen begonnen wurde und das mit einer solchen Regelmäßigkeit fehlschlägt wie die Liebe.« Dr. Zoidberg dreht am Rad. Grund für das aggressive Verhalten des Mediziners mit den Scherenhänden: Es ist Paarungszeit für seine Sorte. Also macht er sich mit Fry auf zu seine...