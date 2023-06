Aus nach 153 Jahren

Nach 153 Jahren ist bei Binding in Frankfurt am Main das letzte Bier gebraut worden. Das Unternehmen mit 171 Arbeitsplätzen wird abgewickelt. Der Kampf um den Erhalt des Standorts, der seit September 2022 dauerte, ist verloren. Der Betriebsrat hat mit der Geschäftsführung einen Interessenausgleich unterschrieben. Überschattet wird die Schließung von einem »geschmacklosen Marketing-Deal«, so Freddy Adjan, stellvertretender Bundesvorsitzender der Gewerkschaft NGG.

Den...