Auch Deutsche darunter

Na, mal schauen. Die italienische Rechtsregierung will den Kampf gegen Antisemitismus im Fußball verstärken. Eine Absichtserklärung, die entsprechende Schritte vorsieht, wurde am Dienstag im Innenministerium in Rom unterschrieben. Von der Einhaltung eines ethischen Kodex mit Verweis auf eine »internationale Definition von Antisemitismus« (aber welche?) sowie Spielunterbrechungen bzw. -abbrüche bei antisemitischen Vorfällen ist laut dpa die Rede.

Erwähnenswert das Ve...