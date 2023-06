»Der gefährlichste Schwarze«

Der US-Journalist Jonathan Eig rechnete kaum mit einer bedeutenden historischen Entdeckung, als er letztes Jahr einige Dokumente aus der Rubenstein-Bibliothek der Duke University in Durham, North Carolina, anforderte. In ihren Spezialsammlungen verfügt die Bibliothek unter anderem über Archivalien aus dem Nachlass des US-Autors Alex Haley (1921–1992).¹ Der in Chicago lebende Eig ist spätestens seit der von ihm verfassten Biographie über den Boxweltmeister Muhammad A...