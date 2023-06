Panzer haben Vorfahrt

Die Bundesregierung weiß Prioritäten zu setzen. Zehn Milliarden Euro Beihilfen für die Errichtung einer Chipfabrik durch den US-Konzern Intel, der in fünf Jahren 100 Milliarden US-Dollar Gewinn eingespielt hat? Beschlossene Sache! Einführung einer Kindergrundsicherung, um Millionen Heranwachsenden ihr Leben in Armut zu erleichtern? Auf Eis gelegt! Wie die Süddeutsche Zeitung (SZ) am Dienstag berichtete, haben die Ampelparteien diverse Großkonflikte beigelegt und den...