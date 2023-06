Spuren in den Westen. Angeblich kannten US-Geheimdienste Prigoschins Absichten

Wie mehrere US-Leitmedien übereinstimmend berichten, wussten die US-Geheimdienste in groben Zügen seit spätestens Mitte Juni über die Pläne von Jewgeni Prigoschin Bescheid, eine bewaffnete Meuterei zu starten. Am Mittwoch der vergangenen Woche hätten sie das Weiße Haus offiziell informiert, am Donnerstag auch führende Vertreter des Kongresses. Eine Warnung über die immer noch existierenden »Back Channels« an die russischen Kollegen habe es aber nicht gegeben. Anders...