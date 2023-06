»Dies kann nicht weiter verfolgt werden«

Im Juli 1933 wurde in einem Randbezirk Wuppertals das KZ Kemna eingerichtet, initiiert von Willi Veller, dem zum Wuppertaler Polizeipräsidenten gemachten SA-Schläger und Mörder. Das Lager wurde von ...

In Wuppertal und darüber hinaus ist eine Debatte über den Gedenkort Kemna entstanden . Was ist dort während der Herrschaft der deutschen Faschisten geschehen?

