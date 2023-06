Barack Obama darf eigentlich ein zweites Mal die USA regieren. Profiarschloch Eric aber interveniert und mopst kurzerhand Wahlzettel aus Swing States. China will das Franchise Star Wars aus den privaten Händen Disneys gerissen sehen und knüpft die Übergabe des George-Lucas-Produkts an die Volksrepublik als Bedingung daran, wer ihrer Meinung nach die Wahl nun gewinnen soll. Cartman aber ist das relativ wumpe, denn er vertritt ausschließlich se...

Artikel-Länge: 2153 Zeichen

Dieser Beitrag ist am Erscheinungstag gesperrt und nur für Onlineabonnenten lesbar. Danach ist er für drei Monate frei verfügbar. Die Tageszeitung junge Welt finanziert sich vor allem aus den Aboeinnahmen. Mit einem Onlineabo tragen Sie dazu bei, das Erscheinen der jungen Welt und ihre Unabhängigkeit zu sichern.

Für Unentschlossene gibt es die Tageszeitung junge Welt auch am Kiosk, für 2,00 € wochentags und 2,50 € am Wochenende. Alle belieferten Verkaufsstellen in Ihrer Nähe finden Sie hier.

Weitere Aboangebote für Sie: www.jungewelt.de/abo.