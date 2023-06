Arbeiterfeind in der Downing Street

Für die Beschäftigten im öffentlichen Dienst in Großbritannien führt an horrenden Reallohnverlusten kein Weg vorbei, hat der konservative britische Regierungschef Rishi Sunak nun noch einmal unterstrichen. Sollten nennenswerte Lohnerhöhungen ausgehandelt werden, werde er diese blockieren, betonte Sunak am Montag gegenüber Financial Times, Sky News und BBC.

Am Wochenende hatte die Zeitung The Times berichtet, die staatliche Lohnkontrollgremien des öffentlichen Sektor...