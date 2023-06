Störfeuer erwidert

Seit 2017 kontrolliert Haïat Tahrir Al-Scham (HTS), die Organisation zur Befreiung der Levante, Idlib im Norden Syriens. Der Zusammenschluss verschiedener bewaffneter Regierungsgegner um den syrischen Al Qaida-Ableger bildet mit der »Regierung der Erlösung« eine quasi staatliche Struktur, die Idlib in ein islamisches Kalifat umbauen will. Am vergangenen Wochenende wurden verschiedene HTS-Einrichtungen in der Stadt Idlib und im Umland von syrischen und russischen Kam...