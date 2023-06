Exbosse kaufen sich frei

Mitte Mai hatte Ex-Audi-Chef Rupert Stadler vor dem Münchener Landgericht seine Mitwisserschaft im Skandal um manipulierte Dieselabgaswerte gestanden. Am Dienstag fielen nun Urteile gegen ihn und zwei Mitangeklagte. Alle drei ehemals leitenden Mitarbeiter der Volkswagen-Tochter Audi erhielten Bewährungsstrafen und Geldauflagen. Für Stadler legte der Vorsitzende Richter Stefan Weickert das Strafmaß auf ein Jahr und neun Monate fest, für den früheren Chef der Audi-Mot...

