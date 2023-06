Kämpferische Rhetorik ohne Folgen

Seit 2018 ist der Sozialdemokrat ÖGB-Präsident und seit 25. Mai auch Präsident des Europäischen Gewerkschaftsbundes (EGB). In seiner Rede in Berlin erklärte er damals, seine Arbeitsschwerpunkte im EGB seien »faire Arbeitnehmerrechte«, Mitsprache der Gewerksch...

Fünf weitere Jahre wird der Österreichische Gewerkschaftsbund (ÖGB) von Wolfgang Katzian geführt. 367 Delegierte trafen sich vom 20. bis 22. Juni zum 20. ÖGB-Bundeskongress in Wien. 90 Prozent stimmten für ihn.

Artikel-Länge: 3441 Zeichen

Dieser Beitrag ist am Erscheinungstag gesperrt und nur für Onlineabonnenten lesbar. Danach ist er für drei Monate frei verfügbar. Die Tageszeitung junge Welt finanziert sich vor allem aus den Aboeinnahmen. Mit einem Onlineabo tragen Sie dazu bei, das Erscheinen der jungen Welt und ihre Unabhängigkeit zu sichern.

Für Unentschlossene gibt es die Tageszeitung junge Welt auch am Kiosk, für 2,00 € wochentags und 2,50 € am Wochenende. Alle belieferten Verkaufsstellen in Ihrer Nähe finden Sie hier.

Weitere Aboangebote für Sie: www.jungewelt.de/abo.