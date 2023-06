Nutzungsspuren

In Schweden gibt es schon seit den 70er Jahren »Brukarplanering«: Planung mit den zukünftigen Nutzern. Seit Berlin Hauptstadt ist und der »Exportweltmeister« Deutschland sich weltweit partout wichtig machen will, geschieht hierzulande eher das Gegenteil. Die zuständigen Behörden engagieren möglichst renommierte Planungsbüros aus dem Ausland. Vor 1989 wurde zum Beispiel bei einem Verkehrsberuhigungsprojekt am Lausitzer Platz in Berlin-Kreuzberg vom Planungsbüro noch ...