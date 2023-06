Erfundener Anschlagsplan

Alle Verdächtigen des angeblich in letzter Minute vereitelten Anschlags auf die Wiener »Regenbogenparade« am 17. Juni sind mittlerweile aus der Untersuchungshaft entlassen worden. Als einzige Tageszeitung hatte die junge Welt bereits vergangenen Mittwoch Zweifel daran geäußert, dass die Direktion Staatsschutz und Nachrichtendienst (DSN) einen ta...

Artikel-Länge: 3998 Zeichen

Dieser Beitrag ist am Erscheinungstag gesperrt und nur für Onlineabonnenten lesbar. Danach ist er für drei Monate frei verfügbar. Die Tageszeitung junge Welt finanziert sich vor allem aus den Aboeinnahmen. Mit einem Onlineabo tragen Sie dazu bei, das Erscheinen der jungen Welt und ihre Unabhängigkeit zu sichern.

Für Unentschlossene gibt es die Tageszeitung junge Welt auch am Kiosk, für 2,00 € wochentags und 2,50 € am Wochenende. Alle belieferten Verkaufsstellen in Ihrer Nähe finden Sie hier.

Weitere Aboangebote für Sie: www.jungewelt.de/abo.