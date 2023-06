Den Haien in den Rachen

Die Ampel hat sich in ihrer Koalitionsvereinbarung von 2021 auf die Wiedereinführung der Wohngemeinnützigkeit verständigt. Am 14. Juni hat das zuständige Bundesministerium für Wohnen, Stadtentwicklung und Bauwesen ein Eckpunktepapier zu einer »Neuen Wohngemeinnützigkeit« (NWG) präsentiert. Dabei zeichnet sich bereits der nächste Rohrkrepierer der Bundesregierung ab: Das Bundesfinanzministerium, das zusammen mit dem SPD-geführten Wohnungsministerium federführend ist,...

